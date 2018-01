POEMAS DE KIPLING SÃO DESCOBERTOS Cinquenta poemas inéditos do escritor e poeta Rudyard Kipling (1865-1936), eleito em inúmeras ocasiões como o preferido dos britânicos, serão publicados em uma edição a ser lançada em março. Os textos foram encontrados pelo acadêmico norte-americano Thomas Pinney durante obras de reforma em uma casa em Nova York. De acordo com o jornal The Guardian, os poemas estavam em meio a arquivos familiares. A coleção do autor, Prêmio Nobel de Literatura de 1907, aborda temas como a 1ª Guerra Mundial (1914-18), além de temas candentes da época, como os limites da imprensa e da invasão de privacidade. / EFE