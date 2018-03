Maruschka tenta convencer Ana Girafa a desistir do processo de reconhecimento. Belezinha se prepara para o teste do comercial e recebe o apoio de Renato.

Miguel e Lucy tentam desconversar. Roberta pergunta sobre o bloquinho

de Lucy. Eles admitem es-

tar curiosos sobre os irmãos gêmeos.

Josué vê Carlos e Miriam juntos. Zé e Pedro esperam pela jornalista na estrada. Josué, Carlos e Miriam chegam ao estábulo, onde a búfala está prestes a dar à luz.

Rubinho se desculpa com Ana Girafa. Estela flagra Sarita ouvindo sua conversa com Raul. Maruschka se aproxima de Ana Girafa para não se indispor com Alberto.

Damiana e Valério se

casam. Maruschka é informada de que terá que fazer o exame de DNA. Camila revela a Bernadete que já sabe sobre a sua gravidez.

Joselito conversa com

o espírito de Iara e conclui que a prima não sobreviveu ao acidente. Marieta dá à

luz uma menina e Olavo fica emocionado.

Ana Girafa diz a Maruschka que somente pediu

o reconhecimento para impedi-la de derrubar o Covil do Bagre. Camila dorme na casa de Ricardo.

A emissora não distribuiu o resumo do capítulo.

Lucy assegura a Carla de que estava brincando. Jonas e Leila tentam resolver o problema da falta de luz. Jonas suspeita que tenha havido uma sabotagem.

Miguel e Lucy garantem a Roberta que está tudo bem. Roberta afirma ter pensado que Miguel estava machucando a irmã. Miguel e Lucy concordam em não brigar.

Pedro fica incomodado como Miguel se dirigiu a

Alice. Miguel pede descul-pas a Pedro. Miguel diz a

Pedro que não quer arrumar encrenca.

Miguel dá a Alice a pulseira que ela teria deixado cair. Alice fica confusa diante da situação. Lucy diz a Pedro que percebeu que ele ainda fica mexido por causa de Alice.

A novela não é exibida aos sábados.

Dante aconselha Eduardo a deixar Amanda em paz. Ele conta a Eduardo que Amanda e Glauco estão de partida para São Paulo. Eles chegam e se hospedam num hotel.

Olavo conta a Vitor que Eduardo disse que ele e Amanda não receberam convite para o casamento. Bianca diz a Eduardo que não vai ajudá-lo com Amanda.

Cinira fala a Amanda

que Camila começou a ter problema depois que a co-nheceu. Heloisa explica a

Olavo que quer reparar os seus erros do passado.

Aline é levada pelos sequestradores para uma casa abandonada. Amanda se ofende por Glauco achar que ela planejou o sequestro. Os sequestradores amarram Aline.

A novela não é exibida aos sábados.

Pereirinha afirma a Tereza Cristina não ser autor do roubo. Marilda acusa Íris de roubar sua patroa. Danielle diz aos conselheiros que não cometeu erro médico.

Aquele

Beijo

Rebelde

Teodora se recusa a falar com Griselda. Pereirinha se assusta ao ver Tereza Cristina no escuro dentro da mansão. Griselda diz a Quinzé que ele precisa lutar por Teodora.

Renê e Tereza Cristina trocam ofensas. Griselda

pede a opinião de Guaracy sobre o pedido de Marilda. Danielle produz Enzo para seu ensaio fotográfico.

A emissora não distribuiu o resumo do capítulo.

Amor Eterno Amor

A emissora não distribuiu o resumo do capítulo.

Adalberto abre algu-

mas gavetas e encontra um CD que possui telefonemas suspeitos de Rita. Doído,

Welligton leva tudo que consegue roubar.

Adalberto diz a Patrícia que Rita pode tentar matá-la. Patrícia fala sobre o CD que recebeu. Adalberto conta que Rita sempre fala ao telefone com um presidiário.

Os convidados come-çam a chegar ao evento.

Raimundo diz aos amigos

que se der algo errado, o ponto de encontro será na entrada do labirinto de espelhos.

Carlos tenta fazer com que Lucas mude de ideia, mas ele se mostra irredutível. Lucas entrega algemas para Carlos e exige que ele mesmo as coloque.

A novela não é exibida aos sábados.

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

Michel e Regina encontram Eduardo acidentado na estrada. Em delírio, Eduardo chama Amanda. Dante mostra a Maria e Janaina a prova de que Amanda é inocente.

Celina protesta por

não poder assistir à audiên-cia de Danielle. Baltazar critica Crô por acreditar que ele estava acompanhado na noite anterior.

Margarida aceita se unir a Regina. Mesmo após as perguntas de sua nova aliada, Margarida não revela se é

ou não a assassina do bolão. Ela deixa a dúvida no ar.

Fernando convence Miriam a não contar para Ver-

bena que Rodrigo pode ter sido encontrado. O peão im-

pede Pedro de continuar fotografando Carlos.

Verbena promete a Clara que fará festa quando Rodrigo voltar para casa. Melissa ouve a conversa de Deolinda e Tereza sobre o sobrinho e decide ir à casa da irmã.

Miriam desconfia das intenções de Pedro. Fernando não atende ao telefonema da noiva. Tobias se irrita ao ver Pedro de volta à Vila dos Milagres.

Carlos fica perturbado com a presença de Miriam e decide ir embora. Jacira tenta tranquilizar Tobias. Pedro fica ansioso ao saber do encontro de Carlos e Miriam.

Fina

Estampa

Cristal diz que alguém colocou a entrevista no computador da universidade para incriminá-la. Fabiano repreende Kiko por ter se atrasado para a gravação.

Cristal enrola Juninho, diz que deu a grana para

Moisés e consegue a entre-vista. Ao tentar ficar de pé, Jefferson cai no palco, mas decide continuar o show.

A novela não é exibida aos sábados.

Malhação

Corações Feridos

Vidas em Jogo

Alexia conta para Ga-briel que Cristal não dará

paz ao casal e ele diz que

não vai tolerar isso. Fabiano convida Laura para ir jantar em sua casa.

Laura repreende Débora pelo mau comportamento diante de Fabiano e Isabela. Sabiá interrompe a entrevista de Cristal. Gabriel é obrigado a deixar Alexia sozinha.

Moisés se surpreende com a postura de Cristal e decide combinar nova entrevista com Juninho. Guido fica desapontado quando Laura o apresenta como seu amigo.

19h30/Globo

19h30 /Record

18h/Globo

21h/Globo

17h30/Globo

20h30/SBT

22h15 /Record