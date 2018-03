Playboy chega às bancas dos EUA em estilo retrô e menor preço

Hefner está reduzindo o valor da edição de outubro da Playboy nos Estados Unidos, que chega às bancas na sexta-feira custando 60 centavos. Seus editores fizeram a revista, que é voltada para o público masculino, ter a aparência retrô de 1961, quando o primeiro Clube Playboy foi fundado, e a relacionaram ao início do programa de televisão "The Playboy Club", colocando a estrela Laura Benanti na capa - e nas páginas internas.

"É difícil colocar em palavras o fato de que, obviamente, tudo mudou para mim naquele período de tempo", disse Hefner à Reuters.

O octogenário conhecido como "Hef", que encarna um estilo de vida de clubes noturnos elegantes, festas selvagens, moda masculina, liberdade de expressão e, é claro, mulheres nuas, disse que seis anos depois de ele ter fundado a revista, em 1953, sua vida mudou rapidamente.

A revista, cujo maior sucesso foi a publicação de fotos nuas de Marilyn Monroe, era, naquela época, lida por milhões. Do final de 1959 até o final dos anos 1960, Hefner realizou seu primeiro festival de jazz, apresentou seu primeiro programa de televisão e inaugurou sua Mansão Playboy em Chicago.

"Esses foram alguns dos melhores e mais românticos anos da minha vida", disse Hef.

A Playboy faz mais dinheiro com a venda de assinaturas, e Hef diz esperar cobrir os prejuízos com um aumento da publicidade.

O diretor editorial Jimmy Jellinek disse que as páginas de anúncios aumentaram 70 por cento na edição de outubro, comparado com a do ano passado. Além disso, a revista vem atraindo novos anunciantes em moda, decoração e entretenimento.

"Essa edição é uma carta de amor para a Playboy vintage", disse Jellinek. "Ao mesmo tempo, estamos sendo implacavelmente modernos."

De fato, entre as tendências mais quentes da moda masculina estão os looks retrô inspirados em programas de televisão como "Mad Men", que sem dúvida foi uma inspiração para outros programas de época, como o novo "The Playboy Club" da NBC, um drama sobre o que acontece nos bastidores de um dos clubes noturnos dos anos 60.

A edição de outubro é inspirada naquele estilo de vida com 10 páginas dedicadas a "coelhinhas" originais, mulheres que trabalharam nos clubes, e um guia que oferece a chance de ganhar uma viagem para dois para o atual Playboy Club no Resort Palms Casino em Las Vegas.