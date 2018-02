Plateia opina em nova peça de Pedro Cardoso

Foi tomado por esse incômodo que Cardoso, ao lado de Graziella Moretto, criou "Uãnuêi", espetáculo no qual o espectador é quem decide o que quer assistir. "Não nos identificávamos com essa situação, em que a plateia foi reduzida a mera pagante e ocupante de um lugar", considera Graziella. "Fechada a cortina, as pessoas vão para suas casas e nós retomamos nossas vidas. Desprovidos daquilo que esse encontro poderia promover."

Na peça, que abre temporada em São Paulo na sexta-feira, os dois intérpretes sobem ao palco sem saber o que irão representar. Não existe roteiro, texto, diretor ou figurino. "Só temos certeza que vamos cumprimentar as pessoas quando entraram no teatro e, ao final, conversar com elas sobre o que viram. Nisso consiste toda a nossa dramaturgia", diz o ator.

Na verdade, existem outras poucas coisas determinadas de antemão. Entre a saudação inicial e o debate que encerra a noite, serão apresentadas duas cenas: a primeira, um improviso a partir de um tema definido pela plateia. A seguinte é escolhida pelos próprios atores. Porém, surge também no presente, sem combinação prévia, como um desdobramento da situação que foi vista no início.

Há muito o improviso permeia a trajetória de ambos os intérpretes, que são casados na vida real. Improvisar, contudo, sempre havia sido uma maneira de se alcançar um resultado, ferramenta para se chegar a um produto final, acabado. Agora, o que muda é o status do improviso, que deixa de ser meio e se torna o fim em si. "Tornou-se o nosso meio de reencontrar o encontro", brinca Cardoso. "Mas, além disso, também adquiriu para nós um valor como pesquisa de dramaturgia."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao longo da história da literatura, lembra ele, não faltam tentativas de capturar o impulso primeiro do artista, aquele dado espontâneo que costuma esvanecer. No início do século 20, o surrealista André Breton pregava o livre fluxo do inconsciente e defendia os "direitos da imaginação." Ao método de escrita, também aderiram poetas como Rimbaud e William Blake. Mais adiante, a geração beatnik também ambiciou formas menos amarradas de criar, sem o crivo do planejamento e da organização. Título reverenciado de Jack Kerouac, "On The Road" foi escrito assim: concebido de fôlego só, em apenas três semanas. "Acabamos nos deparando com coisas que jamais produziríamos se nos sentássemos para escrever. Situações que seriam certamente descartadas", acredita Graziella. Para Cardoso, "é como se a espontaneidade fosse capaz de energizar as ideias, como se algo de original pudesse surgir quando estamos livres da poluição do conhecimento. Aqui, não estamos submetidos a nada, nem a nossa própria vontade." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

UÃNUÊI

Teatro Renaissance (Al. Santos, 2.233). Tel. (011) 3069-2286. 6ª, 21h30; sáb., 21 h; dom., 18 h. R$ 70. Até 23/12.