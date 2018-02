Plataforma Estado de Dança começa hoje

Começa hoje a 3.ª Plataforma Estado de Dança, no Teatro Sergio Cardoso. O foco é traçar um panorama da dança no Estado com espetáculos que tratem desde a universalidade do medo à relação do homem com o meio ambiente.

O compositor Gilberto Mendes será homenageado. Com apresentações que vão do flamenco ao contemporâneo, o evento terá a presença de 20 curadores/programadores de todo o Brasil, além de dez representantes da Grande São Paulo.

De hoje a domingo, dia 10 de junho, no Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153, telefone (11) 3288-0136, Bela Vista, próximo à estação Brigadeiro do Metrô.