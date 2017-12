'Plano MTV' destacará meio ambiente e sustentabilidade

"Plano MTV", novo programa da rede, vem sendo prometido desde meados do mês de novembro. A data inicial, dia 20 de novembro, caiu. Uma semana depois, aconteceu o mesmo. Agora, sua estreia está prevista para sexta-feira, dia 4, ou apenas para a outra quarta, dia 9. O assunto é tão chato e difícil assim? "Os programas que abordam este assunto são caretas mesmo", fala Mauro Dahmer, diretor do projeto. O adiamento, segundo a assessoria, é em decorrência da aprovação de patrocinadores.

Mauro diz que vai sair dessa mesmice apresentando algo "criativo e provocador". "Vamos mostrar algo real, que faça a garotada se identificar com o tema." Para isso, Dahmer chamou a VJ Luisa Micheletti para comandar a atração 100% brasileira. "Captamos tudo aqui, viajamos os quatro cantos do País para trazer o melhores e mais contundentes assuntos", lembra Dahmer. Imagens e depoimentos gravados em capitais, floresta, litoral e pequenas comunidades do País mostrarão problemas e exemplos de iniciativas locais ou globais que trouxeram mudanças de perspectiva. Alguns dos locais visitados foram Salvador e Praia do Forte, na Bahia; Coari e Manaus, no Amapá; São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Luisa, de 26 anos, explica que o desafio de dar sua cara à atração a conquistou imediatamente: "Há algum tempo quero fazer algo relacionado a sustentabilidade. Vou ser a voz da minha geração no programa, pois não sou expert no assunto, represento a audiência." Ela também sabe que ao falar de verde pode entrar na seara dos temas chatos. "É muito difícil falar de um assunto que não é mero entretenimento sem que pareça discussão para ?tiozão?", concorda. Mas pondera: "Além disso, temos convidados como o MV Bill, música ao vivo, edição rápida. Não tem como ser chato". "Plano MTV" tem 15 minutos de duração e também será exibido na internet com os vídeos na página do programa (www.mtv.com.br/plano) e em comunidades virtuais como Facebook e Twitter, propondo um espaço de ativismo multiplataforma. As informações são do Jornal da Tarde.