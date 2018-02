Planeta Terra vai para o jockey O Planeta Terra 2012 deixa o Playcenter e se muda para o Jockey Club de São Paulo. Nos próximos dias, o Terra divulgará as atrações que comporão o line-up do festival, que ocorrerá em 20 de outubro. Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 3, terça-feira, à meia-noite, pela Livepass. A organização do evento prevê público de 30 mil pessoas no Jockey - 10 mil a mais que as das três últimas edições no Playcenter. Em 2011, os ingressos se esgotaram em menos de 14 horas, mas o público que ficou de fora pôde acompanhar os shows na transmissão ao vivo em HD pelo Terra. Mais informações no site http://musica.terra.com.br/planetaterra.