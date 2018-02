Plágio ou o quê? Gosto muito do concerto em ré menor para oboé, cordas e baixo contínuo do Alessandro Marcello, um dos menos conhecidos compositores do barroco veneziano, no qual Vivaldi e Albinoni eram o Neymar e o Ganso. Quem também gostava muito do Marcello era o João Sebastião Bach, que chegou a transcrever seu concerto para o cravo, mudando só o instrumento porque o resto ficou rigorosamente igual. Imagino que, como eu, o João apreciasse principalmente o adágio, um dos mais bonitos de toda a história da música. Apesar de ser a personificação do rigorismo germânico, ou da emoção circunspecta do barroco alemão, Bach tinha o que um crítico da época chamou de um certo quê italianado. E não existe nada mais arrebatadamente italiano, com toda a sua melancolia, do que o adágio do concerto em ré menor para oboé do Alessandro Marcello. Apropriar-se da obra de Marcello foi a maneira que Bach encontrou de ser italiano ao extremo sem precisar ser italiano.