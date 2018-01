Placido Domingo vence o Wolf Prize O tenor espanhol Plácido Domingo ganhou o prestigioso Wolf Prize, de Israel, ao lado de outros sete premiados - americanos, britânicos e israelenses. A Wolf Foundation disse na terça que ele é o primeiro artista vocal a ganhar o prêmio. Entre os anos de 1962 e 1965, no começo de sua carreira, ele atuou em uma companhia de ópera em Israel. A cada ano, a fundação distribui prêmios no valor de US$ 100 mil para cinco áreas. Mais de 30 vencedores de outras edições ganhariam também o Nobel. Domingo dividiu o prêmio com o maestro Simon Rattle. Foram premiados ainda um físico, dois químicos, dois matemáticos e um médico. / AP