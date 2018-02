Plácido domingo revela nova ópera

O tenor Plácido Domingo apresentou anteontem, em Los Angeles, O Carteiro e o Poeta, ópera em espanhol baseada no romance do chileno Antonio Skármeta.

O cantor espanhol, que interpreta o papel de Pablo Neruda na obra, declarou ser "um privilégio e uma grande responsabilidade" encabeçar o projeto criado pelo compositor e libretista mexicano Daniel Catán.

A estreia mundial está prevista para o dia 23 de setembro, no pavilhão Dorothy Chandler, em Los Angeles. "É muito importante para nós. Tem um conteúdo completamente latino. Estamos falando de uma história política no Chile, de um grande poeta chileno e de uma companhia de ópera em Los Angeles, que é uma cidade com uma quantidade extraordinária de latinos", disse.

A ópera ainda tem no elenco nomes como Charles Castronovo (Mario Ruoppolo), Amanda Squitieri (Beatrice Russo), Cristina Gallardo-Domas (Matilde Neruda), Vladimir Chernov (Giorgio) e Nancy Fabiola Herrera (Donna Rosa). O filme, de 1994, também inspirado no livro, ganhou o Oscar de trilha sonora.