Plácido Domingo rege crianças O astro da ópera Plácido Domingo pretende reger hoje, no Gotham Hall de Nova York, uma orquestra formada por 35 crianças. Os meninos e meninas estudam música cinco dias por semana em um programa inspirado no aclamado sistema de orquestras infantis e juvenis que existe na Venezuela. Domingo vai conduzir os estudantes em um concerto dedicado a arrecadar fundos para seu programa extracurricular de música, chamado Harmony. Todos os pequenos músicos estudam em escolas públicas dos bairros do Harlem e do Brooklyn. Para a fundadora do programa, Anne Fitzgibbon, o sistema transforma a vida dos estudantes. / EFE