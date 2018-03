Placebo lança sexto álbum e inicia turnê mundial

A banda começa a apresentar o novo álbum em turnê mundial iniciada pela Inglaterra. O Placebo é fundamentalmente um trio, encabeçado pelo mutante guitarrista e vocalista Brian Molko, camaleão andrógino que anda pelo mundo ladeado por Stefan Olsdal (baixo) e Steve Forrest (novo baterista). Forrest, ex-integrante da banda punk Evaline, entrou no ano passado no lugar que foi do membro-fundador da banda Steve Hewitt.

Entre as 13 faixas de Battle for the Sun, uma parece remeter a um clássico do passado. Trata-se de Devil in the Details, que poderia sugerir um parentesco com Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones. ?Acho que a diferença fundamental é que Sympathy for the Devil traz uma certa idolatria pelo demônio. Devil in the Details trata da sensação incômoda de ter o demônio, ou o azar, nos teus calcanhares, te fazendo mal?, brinca. Kitty Litter, que abre o disco, é a música mais guitarreira e barulhenta. Um tecladinho supereletropop passeia em Speak in Tongues. Brian Molko canta mais grave e solene em Julien.

Segundo Olsdal, o grupo inicia ainda este ano sua turnê mundial. ?E não dá para fazer uma turnê mundial sem pensar em passar pelo Brasil. Começamos pela Inglaterra e França?, contou. ?O grupo está maior no palco, agora somos seis pessoas. Temos um guitarrista extra, uma violinista. É um bom time na estrada.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.