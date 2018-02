Pixar terá sua primeira diretora

Pela primeira vez uma mulher dirigirá um filme da Pixar Estúdios. A escolhida é a americana Brenda Chapman, diretora da animação Príncipe do Egito (1998), da DreamWorks. Chapman irá dirigir o desenho Brave previsto para estrear em 2012. A história é sobre uma princesa rebelde atraída pelas atividades do mundo masculino. Chapman fez carreira na animação como roteirista de importantes títulos da Disney como A Bela e a Fera (1991), O Rei Leão (1994) e O Corcunda de Notre Dame. Também escreveu A Fuga das Galinhas (2000) e passou a trabalhar na Pixar depois que a produtora foi comprada pela Disney. Lá, participou de UP e Carros. / EFE