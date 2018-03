Pitty se prepara para lançar seu 3º álbum de inéditas A baiana Pitty se prepara para lançar em agosto seu terceiro disco de inéditas, ainda em produção no estúdio/casa do baterista e ex-namorado Duda Machado. Desde janeiro, a rotina da cantora baiana e o grupo é a mesma. Shows no final de semana e 12 horas diárias de experimentos, rabiscos e discussões durante a semana no aconchegante espaço no centro de São Paulo, que a cantora chama de ?factory?.