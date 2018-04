Pitt implora que Angelina se interne em clínica, diz revista

Brad Pitt, assustado com sua companheira, Angelina Jolie, que estaria demasiadamente magra e com depressão, quer que ela se interne em uma clínica para obter ajudar profissional. É o que diz a capa da edição de agosto da revista Star, que traz uma foto da estrela na capa com o título Reabilitação para Angie!. De acordo com fontes, Pitt está desesperado e quer que a atriz seja internada o mais rápido possível para salvar a família dos dois e ela mesma. "Brad não sabe mais o que fazer. Nesta altura, eu acho que a única solução é ajuda profissional. Angelina tem de se internar em uma clínica para cuidar da alimentação", disse uma fonte à revista. "Ela tem também um histórico ligado à depressão. As coisas pioraram muito após a morte de sua mãe (Marcheline Bertrand, que morreu em janeiro, vítima de câncer)", acrescentou. A atriz de Mighty Heart, filme em que interpreta a viúva do jornalista norte-americano Daniel Pearl (do Wall Street Journal), assassinado no Paquistão em 2002, teria admitido recentemente não conseguir se alimentar bem. "Tem sido difícil cuidar da nutrição", disse ela, segundo a Star. Angelina já se internou em uma clínica de doentes mentais uma vez, em 2000, conforme ela mesma confirmou durante uma entrevista em 2003, depois de ter se convencido de que já havia matado uma pessoa. Na época, ela passou dias sem falar e ficou três dias em observação para "não machucar outras pessoas" e a si mesma. Angelina e Pitt são pais do cambojano Maddox, de 5 anos, do vietnamita PaxThien, de 3 anos, da etíope Zahara, de 2 anos e da namibiana Shiloh Nouvel, de 1 ano (a única biológica do casal). Apesar da aparente crise, a família desembarcou na terça-feira, 7, em Chicago, nos Estados Unidos, junto com a mãe do ator, Jane Pitt.