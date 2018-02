Pitt em filme sobre czarina da Geórgia

Brad Pitt interpretará um dos papéis principais em um filme sobre a czarina da Geórgia, Tamara. A informação foi divulgada ontem pelo jornal georgiano Kviris Palitra. O consultor Tsotne Bakuria disse que dois estúdios norte-americanos estão trabalhando no projeto e Pitt já confirmou sua participação. Na entrevista, ele não anunciou quem fará o papel da czarina. De acordo com os produtores do longa, seriam necessários US$ 100 milhões para realizar o filme. Este não é o primeiro projeto de Hollywood feito na Geórgia. No fim do ano passado, Andy Garcia e Val Kilmer participaram de um filme sobre a guerra entre o país e a Rússia de 2008.