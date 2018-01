Pirenópolis inaugura nova novela das 9

O bom ibope do futebol ajudou a alavancar em 2 pontos a audiência do horário do TV Globinho, ainda na manhã de sábado, com programação especial infantil que incluiu uma edição do Som Brasil com repertório para crianças.

Por falar em infantis na Globo, o Gloob, canal pago do grupo, não há de se beneficiar muito da recente política da emissora de aproximar as plataformas aberta e fechada de TV. Como a Globo não tem produzido conteúdo infantil, o Gloob não conta muito com a rede aberta para traçar seus passos.

Os planos de investimento do grupo Turner no Brasil não param na recente associação com o canal Esporte Interativo. O conglomerado vem remexendo em sua estrutura de pessoal por aqui e pretende se aproximar ainda mais das oportunidades de negócio no País.

Dan Norris, o Hank Schrader da série Breaking Bad, fez a alegria dos produtores brasileiros em Cannes. Além de Hebert Gauss, da Pródigo, Luca Paiva Mello, agora na Cinegroup, também posou para fotos com o astro. Estavam todos lá na ultima semana por ocasião da MipCom, a feira mundial de TV.

Ainda sobre a MipCom, faltou dizer que o evento estava visivelmente mais lotado que a edição de 2012. O número de visitantes ultrapassou 13 mil.

O centenário de Vinicius de Moraes será celebrado no site do Multishow (multishow.com.br) com uma webserie de seis episódios. Lá estarão novas bandas criando versões para músicas do poeta e depoimentos de amigos e parentes. Estreia na próxima terça.

No ar pela Record, Betty Lago volta ao GNT a partir do dia 28 com a nova temporada do Pirei.