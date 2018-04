Piracicaba anuncia vencedores do 34º Salão de Humor José Raimundo Costa do Nascimento, do Rio de Janeiro, foi o grande vencedor do 34º Salão Internacional de Humor de Piracicaba-SP, que anunciou seu premiados na noite de sábado. Nascimento recebeu o Prêmio Zélio de Ouro e o de melhor caricatura. O ilustrador do jornal O Estado de S.Paulo Eduardo Baptistão ganhou o Prêmio Câmara Municipal. O melhor cartum foi para o paulista Evaristo D. Rodrigues. A melhor charge foi para Jean C. Galvão, de São José dos Campos. Caio T. Gómez, de Brasília, levou a melhor das tiras. O prêmio Vanguarda foi para Lucas Leibholz, de Piracicaba. O público pode conferir todos os trabalhos selecionados para a exposição até 14 de outubro, na sede do salão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo