Pipoca Moderna

Há uns dois anos, pouca gente sabia quem ele era. Agora, ele tem composições gravadas por Seu Jorge e Bebel Gilberto (Pessoal Particular), Tony Garrido (Don't Wait) e Ivete Sangalo (Real Fantasia). Caetano Veloso é visto na plateia dos seus shows. Regina Casé o levou para animar seu programa na Globo, Esquenta. E, no ano passado, quando estreou seu trio elétrico, uma das músicas mais cantadas no Carnaval baiano foi a sua Inventando Moda (Billy Jean My Love).

Para completar, um dos mais tradicionais festivais de música do mundo, o New Orleans Jazz & Heritage Festival, após muito tempo sem convidar um brasileiro, escolheu justamente ele, a novidade baiana, para a festa norte-americana desse ano - toca no dia 27 de abril no berço do jazz, em jornada que terá ainda Ellis Marsalis, Irma Thomas, Dr. John, Patti Smith, Joshua Redman, entre outros 400 artistas.

"Chegou a hora de sair da cozinha e ir para a sala recepcionar", brinca Magary Lord, 36 anos, o novo fenômeno da música baiana. Como ele era percussionista (ou seja, a "cozinha" das bandas), é assim que define seu novo protagonismo como homem-show. O músico muitas vezes fala de si mesmo na terceira pessoa. "Magary não é axé, a gente mistura vários ritmos e várias culturas. O que eu almejo é representar bem o Brasil. É como eu sempre digo: vou atrás do Sol. Enquanto o Sol está aqui, eu estou aqui. Depois, o Sol vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, e eu vou atrás dele".

Nascido Francisco Pereira Chagas, em 23 de março de 1976, no bairro de Brotas, em Salvador, 11º rebento de uma prole de 12 filhos, ele é humilde mas não é subserviente: tem plena consciência de que é chegado seu momento. O menino que imitava o batuque dos blocos que via pela janela de sua casa concentrando-se na Avenida Ogunjá está podendo: até seus discos, que antes distribuía pessoalmente, agora já alçaram voo - estão nas mãos da poderosa gravadora Universal Music, que o procurou para fechar um contrato de distribuição.

"O mercado baiano está com uma música plastificada. Eu acho que é o momento de combater essa música plastificada, que não tem conteúdo, não tem uma mensagem, não tem qualidade, é feita de imediatismo", afirma. Ele acha que é chegada a hora de outra música baiana que não aquela que só rima "melão com mamão" e contenha necessariamente a palavra "bundinha". E como é que Magary Lord combate isso? Com o black semba, o gênero que inventou.

"É uma mistura, é um laboratório que eu montei com contribuições culturais de muitas fontes. Eu viajei muito. Primeiro, eu fui até Angola, que é a terra do semba, o pai do samba. É um gênero altamente dançante, alegre. Misturei a black music americana com o samba do Recôncavo baiano e o semba original africano e ainda outras coisas: repente, baião, maracatu. Como fui o 11º de uma família de 12 irmãos, eu tive de ouvir tudo que meus irmãos ouviam antes de mim: Cartola, Batatinha, Pixinguinha, Benito di Paula, Michael Jackson, Jorge Ben, James Brown", conta.

A obsessão pela batucada começou na infância. "Já ficava de longe ouvindo os trios elétricos. Batucava nas panelas da minha mãe. Era tão insistente que, quando fiz 9 anos, ela fez um bolo em forma de tambor para mim", conta. Adorava tanto o seriado japonês Jaspion, na TV, e era tão fã do vilão Mac Garen que daí para virar "Magary" foi um pulinho. Já o "sobrenome" foi o pai quem lhe deu.

"Quando ele estava muito bravo comigo, me chamava de um jeito irônico para me dar um corretivo. Dizia: 'Seu Lorde, venha cá! Venha cá, seu Lorde!'", diverte-se o baiano, hoje ele mesmo pai de um time musical: Júnior Lord, Francine Morena e Kalinde Mayara são seus filhos, todos encaminhados no suingue (Kalinde, de 11 anos, é quem o acompanha em seu maior sucesso)

Aos 18 anos, após deixar o emprego de office-boy na Caixa Econômica, pegou a grana da rescisão e comprou tudo em instrumentos musicais. O maior ídolo já era Carlinhos Brown. "Ele mostrou a todos nós um novo horizonte musical." Montou então o grupo Suingue Sedução, e trabalhou animando festas de crianças e como locutor. Depois, viajou pelo mundo como vocalista do grupo Brasil Brasil, esteve em Cingapura e na Índia. Mais tarde, engajou-se na trupe do Araketu e acabou vindo parar em São Paulo, onde morou algum tempo na Avenida Henrique Schaumann. Seu último trabalho como acompanhante de músico foi no trio elétrico Expresso 2222 de Gilberto Gil. Aí, resolveu se emancipar.

Magary então gravou dois discos: Magary Black Semba Bahia (2007) e Escutando Magary (2011). Esse último estourou, e ele tem a explicação mística para isso. "Foi em 2011, eu sou o 11º filho, minha filha que canta comigo meu maior hit tem 11 anos. Uma numeróloga já tinha me avisado que seria meu número", ele conta (Nota da redação: para embaralhar ainda mais para o leitor, o repórter que perfila Magary Lord também é o filho número 11...).

Sua agenda ferve. Maratona de Carnaval começa no trio do Rei Momo de Alcobaça (BA), e não terá um só dia de folga até o final da farra. No ano passado, foi uma das atrações do festival Brazilian Day, em Nova York. Fã de Michael Jackson e Zeca Pagodinho, Magary Lord quer juntar as pontas. "Não vim para um verão só, mas para todos os verões."

Mora no bairro do Rio Vermelho e adora arroz de polvo e futebol. Antes de ter de escolher entre Vitória e Bahia, Magary foi torcedor do Esporte Clube Ypiranga, por motivo prosaico. "Eu adorava porque a camisa do time parecia a bandeira da Jamaica." Diplomático para não chatear seus fãs, demora para confessar que torce mesmo é pelo Vitória.