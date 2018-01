Pipilotti Rist, protagonista suíça da videoarte

Pipilotti Rist começou sua carreira nos anos 80 criando vídeos para serem usados em cenários de shows. Mas o trabalho da artista suíça logo deixou de ser pano de fundo para se tornar protagonista no universo da videoarte. Ela - que já expôs suas obras em museus como o Centro Georges Pompidou, em Paris - faz sua primeira individual no Brasil, no Paço das Artes. Com curadoria de Daniela Bousso, são expostas dez instalações feitas entre os anos de 1993 e 2009.

Na obra ‘The Room’, composta por dois sofás, um abajur e um controle remoto gigantes, o visitante pode escolher entre 15 canais da TV - cada um exibe um trabalho da artista, incluindo seu primeiro vídeo, de 1986. "Quando as pessoas assistem a TV é como se a realidade encolhesse; o foco é a tela. Eu tentei fazer o oposto - aumentar a realidade e encolher a TV", explica Pipilotti.

Na instalação ‘Ever is Over All’, apresentada na Bienal de Veneza de 1997 e que integra o acervo do MoMA, de Nova York, há duas projeções. Em uma parede, há um campo de flores alaranjadas. Na outra, uma mulher usa o talo de uma flor para quebrar janelas de carros.

No fim da mostra, está ‘Selfless in the Bath of Lava’. O vídeo é reproduzido em uma minúscula tela no chão. Nele, uma mulher aparece em uma banheira de lava, como se estivesse no inferno.

Próximo dali, o Paço das Artes exibe a ‘Temporada de Projetos na Temporada de Projetos’. Esta exposição não traz obras acabadas, mas 150 projetos de artistas enviados ao programa em 2009.

Pipilotti Rist

Onde: Paço das Artes. Av. da Universidade, 1, Cidade Universitária, 3814-4832.

Quando: 11h30/19h (sáb., dom. e fer., 12h30/17h30; fecha 2ª). Abre 3ª (6). Até 6/12.

Quanto: Grátis