Piora o estado de saúde do tenor Luciano Pavarotti

O estado de saúde da tenor italiano Luciano Pavarotti piorou e ele está em "condições gravíssimas", informou nesta quarta, 5, a agência italiana Agi. Segundo a TV Antenna Uno de Modena, cidade natal do tenor, Pavarotti está inconsciente e seus rins pararam de funcionar. O estado de saúde do cantor é "muito grave", informou a emissora citando fontes não identificadas. Fontes do hospital de Modena, cidade do norte da Itália onde vive e esteve internado no mês de agosto, evitaram comentar estas informações que alarmaram a opinião pública e o mundo da ópera. "Pavarotti está em sua casa, aparentemente, em uma condição gravíssima. Ele está sendo acompanhado pelos oncologistas do hospital de Modena", informou a Agi em uma nota divulgada às 15 horas de Brasília. O tenor, de 71 anos, foi internado por causa de uma infecção pulmonar no dia 8 de agosto no Hospital Policlínico de Modena, no norte da Itália, e deixou a mesma instituição em 25 de agosto. Em 2006, o tenor passou por uma operação em decorrência de um câncer no pâncreas, o que o obrigou a se afastar da vida pública.