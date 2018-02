Piora estado de saúde do ator Ney Latorraca

Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, não há nova cirurgia programada, nem mesmo previsão de alta. No mês passado, Ney gravou um episódio do seriado da TV Globo Pé na Cova, escrito e protagonizado por seu amigo Miguel Falabella. Ele será substituído, pois a produção não pode esperá-lo (a estreia está prevista para janeiro). A evolução negativa no quadro de saúde do ator foi recebida com surpresa pelos colegas, que contavam apenas com a cirurgia na vesícula.

O ator santista, que mora no Rio desde 1957, comemora 50 anos de carreira em 2014. Seu trabalho mais marcante foi no teatro, com Marco Nanini. A peça O Mistério de Irma Vap bateu um recorde mundial de apresentações com o mesmo elenco (apenas a dupla): ficou 11 anos em cartaz e foi vista por 2,5 milhões de pessoas em todo o Brasi.