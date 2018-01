Piora estado de saúde da cantora Mercedes Sosa Mercedes Sosa, a cantora folclórica mais famosa da Argentina, está em estado grave de saúde, internada no Sanatório de la Trinidad em Buenos Aires, com problemas hepáticos e renais. O estado de saúde de Mercedes - internada há 14 dias - agravou-se ontem por causa de uma febre alta e complicações cardiorrespiratórias. Hoje, o clima era de intenso pessimismo sobre as perspectivas de melhoras da cantora, de 74 anos.