Pioneiros do Rap Metal

Um dos grupos pioneiros do chamado rap metal (ao lado do Korn, Cypress Hill, Linkin Park, Faith no More, entre outros), o Limp Bizkit chega hoje para seu primeiro show no País, após 17 anos de seu início em Jacksonville, Flórida. Em 2009, ao reunirem a banda original, após 8 anos separados, soltaram uma nota dizendo: "Nós decidimos que estávamos mais contrariados e chateados com o atual estado da música heavy popular do que um com o outro".

Já no Chile, na semana passada, o guitarrista Wes Borland (da formação original da banda e que, após um hiato, voltou ao grupo para gravar seu novo álbum, Gold Cobra), falou ao Estado sobre essa estreia tardia no Brasil. Borland estava afastado desde o álbum Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (de 2000). Do novo álbum, Borland (que se apresenta com o corpo e a cabeça pintados) diz que eles tocam apenas 2 a 4 canções. O título, explicou, não quer dizer nada em particular - é apenas simbólico do tipo de som que procuravam.

Quando vocês reformaram a banda, soltaram uma nota...

Já sei o que você vai perguntar! Sabe aquela coisa de "vocês têm de dizer algo?". Pois é, vieram com essa para mim. Eu perguntei: o que vamos dizer? E por quê? Bom, já que tínhamos de dizer algo, era importante dizer algo que fosse irritante, provocativo. E aí saiu aquilo. Desde então, todos nos perguntam: do que você estavam falando?

Mas Fred Durst (vocalista do grupo) já disse, em entrevistas, que considera ruins as bandas atuais de rap metal e voltou por sentir falta de sua energia inicial.

Não sinto falta de nada. Mas, naquela época, muitas bandas começaram a fazer o mesmo tipo de som ao mesmo tempo, e acabou se tornando um gênero, muita gente fazendo a mesma coisa em diferentes direções. Algumas falharam, outras foram em frente, conseguiram se estabelecer. Nós ficamos como um tipo de sobrevivente daquele período. Não estamos reformando a banda, estamos fazendo exatamente o que fazíamos antes. O motivo? Porque é divertido. Estamos mais maduros, é mais fácil lidar com os tipos de problemas que eram tão pesados no passado. E ainda não nos tornamos velhos, o que facilita a coisa. Há muita diversão e energia na banda. É claro que a música que se faz hoje é diferente, está mais endinheirada e as plateias cresceram. Há milhares de bandas colocando sua música na internet, e a coisa negativa é que as pessoas podem se perder no meio de tanta informação. É por isso que estamos aqui, mas tomamos cuidado para não parecermos velhotes voltando à ativa e reclamando o que éramos antes.

E esse novo disco que estão lançando? É um som novo ou algo já muito ouvido?

É um grande disco. Geralmente eu não gosto de discos de bandas reformadas, mas Gold Cobra é o disco favorito de toda minha carreira. Sabe, a tecnologia hoje permite muita coisa, mas nós gravamos sempre com o impacto de um show ao vivo. A única coisa mais fácil é a edição das baterias, o resto é o mesmo processo. Não é muito diferente do que era há 10 anos, mas é claro que é mais fácil, o Pro-Tools ajuda enormemente. Quando fomos gravar Gold Cobra, tínhamos um objetivo claro, que não era entrar nessa conversa de que estávamos reinventando o que éramos. Eu e Fred sempre soubemos o que queríamos, e nossa expectativa hoje é igual à que tínhamos no início.

Fred também declarou que não costuma ouvir rap metal em casa ou no carro, e que o resto da banda também não ouve esse som.

Eu gosto de death metal, bandas como At the Gates, e outras coisas muito diferentes, como Battle for Lashes, Black Keys, Cat Power, Aphex Twin, Daft Punk, Vampire Weekend. Todo tipo de coisa, sons diversos. E o resto da banda é assim também, tem um gosto muito aberto. Quando ouço heavy, ouço death metal.

E como guitarrista, qual é a sua formação, quem foram suas principais influências?

Também é muito aberta. Hoje em dia, eu acho que os guitarristas mais interessantes tocam em bandas como Radiohead, Strokes. Tenho a mesma opinião que tinha há 20 anos, nunca gostei desse tipo de guitarrista que segue a cartilha de Steve Vai. Nunca fui fã dele. Respeito muito os caras que tocam em bandas como Dream Theater, mas sou da corrente que se liga num som mais emocional e menos intencional. Não é nada contra o Dream Theater, note bem, é só um gosto diferente. Acho que os guitar heroes dos anos 80 ficaram muito em cima de uma visão técnica do instrumento, e eles não fazem minha cabeça. Um dos meus guitarristas recentes preferidos toca numa banda chamada The Human Abstract (Dean Herrera), ele atinge um alto nível de musicalidade do tipo que eu gosto.

Vocês baseiam esse show no novo disco ou nos mais antigos?

Nós trocamos o set list toda noite, nunca é igual. Mas sempre tocamos mais as coisas antigas, e incluímos de duas a quatro do disco novo por noite. Depende da vibração da plateia, depende da resposta. Temos entre 6 e 7 músicas ensaiadas de Gold Cobra, mas como é a primeira vez na América do Sul, tocamos o que os fãs ficaram esperando para ouvir: Break Stuff, Nookie e as covers de Faith (George Michael) e Behind Blue Eyes (The Who). A vida inteira tivemos colegas de outras bandas que vinham para cá, especialmente para o Brasil, e voltavam dizendo: vocês têm de ir lá, é doido, fora de controle, fantástico! Dizem que é o povo mais cheio de paixão do planeta. Especialmente São Paulo. Chegamos a marcar show, mas Fred se machucou e cancelamos. Aqui no Chile está frio, mas é um lugar lindo. Almoçamos há 45 minutos e agora vamos dar uma volta por aí, aproveitar o dia de folga.

