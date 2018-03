Pioneiro da guitarra elétrica, Les Paul morre nos EUA O músico e guitarrista Les Paul, um dos pioneiros no desenvolvimento da guitarra elétrica e dono de uma marca de instrumentos com seu nome, morreu hoje aos 94 anos, por conta de uma pneumonia, informou o Hospital White Plains, em Nova York. Além da guitarra elétrica, Les Paul, cujo nome real é Lester William Polfus, inventou o sistema de gravação múltipla, que permite ao artista gravar o som de vários instrumentos em momentos diferentes e depois formar a música em estúdio, o que é considerado um marco na história do rock''n''roll e um fator crucial na evolução do gênero musical.