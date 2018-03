Pinturas rupestres da Espanha viram patrimônio da Unesco As pinturas rupestres feitas no norte da Espanha entre 35.000 e 11.000 a.C. receberam da Unesco o status de Patrimônio Cultural Mundial, informou o Ministério da Cultura do país na terça-feira. As pinturas da era paleolítica mostrando animais como cavalos e bisões estão na caverna de Altamira, na região de Cantábria. A caverna foi declarada local do patrimônio mundial em 1985. O Ministério da Cultura disse em comunicado que a Unesco valoriza especialmente o fato de que as pinturas foram "perfeitamente datadas e reconhecidas pela comunidade científica". As pinturas sobreviveram ao longo da história por estarem isoladas de influências climáticas externas, disse o órgão das Nações Unidas em seu Web site. "As cavernas estão listadas como obras-primas do gênio criativo e como as primeiras obras de arte da humanidade", disse a Unesco. "Também estão listadas como testemunhos excepcionais de uma tradição cultural e ilustrações exemplares de uma etapa significativa da história humana." A Unesco acrescentou as cavernas a sua lista de patrimônios mundiais juntamente com 12 outros sítios mundiais, incluindo o templo Preah Vihear, no Camboja, e a reserva biológica das borboletas monarcas, no México.