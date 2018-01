Pintura desconhecida de Van Gogh é descoberta

"Pela primeira vez na história do museu, e isso quer dizer 40 anos, um substancial trabalho de Van Gogh, completamente desconhecido da literatura do pintor, é descoberto", disse o diretor da casa, Axel Rüger. "Sempre pensamos que já vimos tudo e que sabemos tudo, mas agora podemos incluir mais um importante trabalho nessa obra", completou ele.

Segundo o Museu Van Gogh, uma descoberta como essa não era feita desde 1928. "Um ou outro Van Gogh do início da carreira do pintor aparecem de vez em quando, mas raramente algum trabalho de sua fase madura", comentou também o marchand James Roundell.

Não se trata de algo do status de Os Girassóis ou Retrato de Dr. Gachet, vendido em leilão por US$ 82,5 milhões em 1990, mas seu valor poderia girar em torno de US$ 10 milhões a US$ 50 milhões", disse Roundell.

A tela está há anos na coleção particular de uma família, que solicitou ao museu a comprovação de sua autenticidade - trabalho feito nos últimos dois anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pôr do Sol em Montmajour será exposta no museu holandês a partir de 24 de setembro, como parte de exposição que já está em cartaz e que foca em outras recentes descobertas acerca do desenvolvimento artístico de Van Gogh. / NYT