PINTURA DE BACON VAI A LEILÃO Uma das pinturas mais emblemáticas do pintor irlandês Francis Bacon (1909-1992), Figure Writing Reflected In Mirror, será leiloada no dia 9 de maios em Nova York por um valor estimado entre US$ 30 milhões e US$ 40 milhões, segundo informou a casa Sotheby's. A pintura participou da lendária exposição que Bacon realizou em 1977 em Paris, onde também foi exposto o famoso Triptych (1976), vendido pela Sotheby's em 2008 por US$ 86,3 milhões. / EFE