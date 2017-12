Pintura da coleção de Elizabeth II é original de Caravaggio Um quadro pertencente à rainha Elizabeth II da Inglaterra, até agora considerado uma cópia de Caravaggio, foi atribuído ao próprio mestre, após um minucioso trabalho de Restauração. A pintura, de título Vocazione dei Santi Pietro e Andrea, está na coleção real há quase quatro séculos e a maioria dos especialistas a considerava uma cópia de um trabalho perdido de Michelangelo Merisi, mais conhecido como Caravaggio, pelo lugar onde nasceu (1571-1610). Uma das cinqüenta telas do artista No entanto, ao limpar a pintura, guardada em um depósito do palácio de Hampton Court, próximo a Londres, foram descobertos alguns detalhes que levaram a atribuí-la à mão do iniciador do tenebrismo na Itália, de quem há apenas 50 telas conservadas. O responsável pela riquíssima coleção de arte da Rainha da Inglaterra, Desmond Shawe-Taylor, disse hoje que esta é uma grande notícia. O quadro, adquirido por Carlos I, será exibido no final do mês em Roma e depois fará parte da grande exposição dedicada à arte italiana que será realizada no ano que vem na chamada Galeria da Rainha do Palácio de Buckingham. A recente restauração do quadro revelou a presença de cores totalmente condizentes com a paleta de Caravaggio, impressão reforçada também pelo dramatismo da composição. O braço direito de São Pedro, que antes da restauração parecia plano, agora dá a impressão de sair do quadro, o que constitui um efeito típico de Michelangelo Merisi. Obra traz momento do evengelho de São Marcos A obra representa um momento descrito no evangelho de São Marcos em que um jovem Jesus se dirige a seus discípulos Pedro e André para lhes pedir que se transformem em "pescadores de homens". Segundo fontes da Coleção Real, o quadro foi adquirido pelo rei Carlos I, posteriormente vendido e comprado de novo por Carlos II. Apesar de que hoje poderia valer mais de 80 milhões de euros, a rainha não poderia colocá-lo no mercado, já que pertence à nação. Caravaggio, um dos gênios da arte européia, teve que fugir de Roma após matar um inimigo em uma briga e, afligido por malária, apareceu morto em uma praia.