Pintor britânico Lucian Freud morre aos 88 anos em Londres

LONDRES - O pintor britânico Lucian Freud, conhecido por seus retratos realistas, morreu nesta quarta-feira em Londres, aos 88 anos, segundo informou nesta quinta-feira seu agente nova-iorquino, William Acquavella. Neto do psicanalista Sigmund Freud, Lucian nasceu em Berlim em 1922 e migrou para o Reino Unido acompanhado da sua família em 1933, quando tinha 10 anos, escapando do início do nazismo.

Acquavella explicou em comunicado que o artista morreu na noite desta quarta-feira, 20, em sua residência londrina após uma doença, sem dar mais detalhes. O agente descreveu Freud como "um dos grandes pintores do século 20" e disse que "vivia para pintar e pintou até o dia de sua morte, afastado do barulho do mundo da arte".

Freud se tornou no pintor vivo mais cotado quando em 2008 seu trabalho Benefits Supervisor Sleeping (1995), no qual aparecia uma mulher obesa recostada em um sofá, foi leiloado por US$ 33,6 milhões na sede nova-iorquina da Christie's.

Após se informar da notícia de sua morte, o diretor do grupo de galerias britânicas Tate, Nicholas Serota, louvou a genialidade do artista. "A vitalidade da nudez, a intensidade de suas naturezas mortas e a presença de seus retratos garantem a Lucian Freud um lugar único no panteão da arte do século 20 tardio", declarou.