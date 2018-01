Pinguins voadores enganam britânicos no 1o de abril Pinguins voadores, sátiras de chefes de Estado e um carro que afasta cachorros de bexiga cheia lideraram a lista de brincadeiras feitas neste 1o de abril, Dia da Mentira, feitas pelo mundo afora. Um vídeo da BBC com pinguins voadores foi uma das muitas piadas do dia na Grã-Bretanha, que incluíram o chef Gordon Ramsay e um anúncio de página inteira da BMW. O jornal Independent publicou que o chef Ramsay, conhecido pelo uso excessivo de palavrões, foi proibido de usar palavreado chulo em todos seus restaurantes, depois de as autoridades australianas terem lhe recusado autorização para abrir um restaurante, alegando "motivos de decência". O anúncio da BMW, publicado por vários jornais, anunciou a introdução do Repelente Canino em seus carros, um sistema que supostamente daria um choque elétrico em qualquer cachorro que pudesse ter a idéia de esvaziar sua bexiga na roda de um BMW. Lembrando a visita do chefe de Estado francês à Inglaterra na semana passada, o The Sun disse que o presidente baixinho Nicolas Sarkozy será esticado cinco polegadas para ajudá-lo a enxergar os fatos com a mesma visão de sua mulher, a modelo Carla Bruni. Os cipriotas acordaram lendo no Cyprus Mail a "notícia" de que o Parlamento Europeu lançou uma nova tecnologia que garante oito horas de sono todas as noites, além de permitir que os empregadores rastreiem seus funcionários sonolentos. Na Austrália, várias empresas e organizações de mídia entraram no clima do 1o de abril com brincadeiras que são autorizadas até o meio-dia. A segunda maior companhia aérea australiana, Virgin Blue, publicou um anúncio em jornais de todo o país dizendo "Fique em Pé e Ganhe um Desconto", em que ofereceu bilhetes com desconto de 50 por cento para passageiros que se dispusessem a passar vôos de mais de duas horas em pé, ganhando massagens gratuitas nas panturrilhas. "Tivemos mais de mil acessos ao site (http://www.virginblue.com.au/nochairfare) que montamos para a brincadeira, e as pessoas reagiram com bom humor", disse uma representante da Virgin Blue. O tradição do 1o de abril data de séculos atrás, mas suas origens são desconhecidas. De acordo com o Museu de Embustes, um Web site criado em 1997 pelo autodescrito "especialista em mentiras" Alex Boese, as referências à data começaram a surgir no final da Idade Média. Mas, segundo ele, a teoria mais divulgada sobre suas origens data do final do século 16, quando a França deixou de usar o calendário juliano e adotou o gregoriano. Com a mudança, o início do ano passou do final de março para 1o de janeiro. As pessoas que continuavam a comemorar o ano novo na semana entre 25 de março e 1o de abril passaram a ser alvos de brincadeiras.