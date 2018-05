Pinguim 'perdido' na Nova Zelândia se recupera após cirurgia

A ave, que recebeu o apelido de "Happy Feet" pelos moradores locais, se tornou foco da atenção nacional após aparecer em uma praia a cerca de 4 mil quilômetros de sua casa na Antártida. Foi o segundo pinguim-imperador a aparecer na história da Nova Zelândia.

John Wyeth, um gastroenterologista no hospital de Wellington, ofereceu seus serviços para um procedimento endoscópico, em que uma câmera foi inserida no estômago do animal.

"Esperamos, com um pouco de sorte, que o estômago agora comece a funcionar sozinho", disse Wyeth após a operação. Foi a terceira cirurgia sob anestesia realizada no animal em quatro dias.

Pinguins geralmente comem neve para se manter hidratados, mas os veterinários acreditam que "Happy Feet", em homenagem ao personagem principal de um filme recente, ficou confuso e comeu areia.

Por enquanto, três quilos de areia foram retirados do estômago do pinguim, mas ainda há um restante. "Happy Feet" agora receberá uma mistura de peixes oleosos e laxantes para tentar evacuar naturalmente o que sobrou, segundo os veterinários.

"Ontem ele me deu um soco no estômago com sua nadadeira", disse Lisa Argilla, uma veterinária no zoológico de Wellington.

Um teste de DNA foi realizado para determinar o sexo do pássaro, e o Departamento de Conservação da Nova Zelândia está discutindo como retorná-lo a seu habitat natural. Mas especialistas acreditam que demorará meses antes que ele esteja forte o suficiente para fazer a viagem.

Pinguins-imperadores são a maior espécie de pinguim e podem pesar até 30 quilos. O último pinguim-imperador na Nova Zelândia foi visto em 1967.

(Reportagem da Reuters TV)