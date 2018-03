Pinacoteca traz voyeurismo do pintor Andy Warhol a SP

Há desde a histórica série de retratos de celebridades como Marilyn Monroe até cenas terríveis de acidentes automobilísticos, passando por imagens de suicidas atirando-se de prédios. No entanto, são os 44 filmes da exposição que devem provar definitivamente a vocação voyeurística de Warhol, o homem que mudou a arte norte-americana nos anos 1960.

Ele inaugurou esse capítulo da história ao mostrar o outro lado de uma América rica e miseravelmente desumana que começava a testar suas bombas de napalm no Vietnã. Ao reduzir o repertório iconográfico norte-americano a celebridades e desastres, Warhol fez a crítica definitiva do que era essa América pop: vazia e violenta.

Warhol é filho dileto daquilo que os filósofos Adorno e Horkheimer chamaram de "indústria cultural". Queria ser famoso e rico. Conseguiu as duas coisas. Uma série de retratos do cantor Elvis Presley, realizada em 1963, alcançou recentemente a fabulosa soma de US$ 100 milhões, posição que poucos artistas ocupam no mercado de arte - Picasso, entre eles. Warhol não teve de morrer para atingir a estratosfera. Já em vida suas obras custavam uma fortuna.

Serviço

Andy Warhol - Mr. America. Estação Pinacoteca, Largo General Osório, 66, Luz, no centro de São Paulo. Fone: 3335-4990. Das 10h às 18 horas (fecha segunda-feira). R$ 6 (sábado grátis). Abertura sábado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.