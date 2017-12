Pinacoteca recebe a arte de Yolanda Mohalyi

Os anos 50 e 60 marcaram uma virada na arte brasileira - as obras, até então figurativas, ganharam traços cada vez mais abstratos. Yolanda Mohalyi (1909-1978) passou pelas duas vertentes - sempre com sucesso. A trajetória da romena radicada no Brasil está em Yolanda Mohalyi - No Tempo das Bienais.

A exposição reúne 95 obras da artista - que ganhou o prêmio de Melhor Pintor Nacional na 7ª Bienal de São Paulo, em 1963. Entre as técnicas estão aquarela, desenho, guache, xilogravura e tinta a óleo sobre tela. "Em suas obras abstratas, os gestos são fortes e impulsivos - não é um processo racional", explica a curadora Maria Alice Milliet. Dois grandes painéis de guache revelam a transição de estilos: figuras de pescadores convivem com ‘borrões’ de tinta escorrida.

Yolanda Mohalyi - No Tempo das Bienais

Pinacoteca do Estado. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/ 18h (fecha 2ª). Abre sáb. (5), 11h. R$ 6 (sáb., grátis). Até 21/2.