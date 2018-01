Pinacoteca prorroga até segunda exposição de Matisse

Este é o último fim de semana para ver a exposição "Matisse Hoje", na Pinacoteca do Estado, no centro de São Paulo. A mostra do pintor francês, que seria encerrada no domingo, foi prorrogada até segunda-feira, Dia de Finados. Excepcionalmente no feriado, o museu funcionará até as 20 horas. No sábado, a entrada é gratuita. Nos outros dias, custa R$ 6. Estudantes pagam R$ 3.

Quem ficar na cidade terá pouca oportunidade ir aos museus na segunda-feira. Apenas dois dos 14 museus estarão abertos. Além da Pinacoteca, o Museu de Arte Sacra, na Avenida Tiradentes, 676, no centro, abre para visitas.

Para começar a se preparar para o feriadão, aproveite para participar nesta sexta da inauguração da Feira de Antiguidades no Pátio do Colégio, também no centro. Os cerca de 80 expositores estarão no local das 8 às 18 horas. No mesmo horário, também ocorre na Praça da Sé uma feira de artesanato e, na do Patriarca, uma de artes plásticas. As informações são do Jornal da Tarde.