Pinacoteca ganha quatro telas para acervo A Pinacoteca do Estado de São Paulo recebe oficialmente no sábado a doação de quatro obras: Abstrato, óleo sobre tela de Henrique Boese (1975); Casario, Paisagem nº 3, óleo sobre tela de Ione Saldanha, sem data; Retrato, óleo sobre tela de Guignard (1958); e Retrato de Mulher, óleo sobre tela de Samson Flexor (1960). Três das telas já estão expostas na Pinacoteca. Ainda assim, o diretor Marcelo Araújo está preparando uma mostra exclusivamente com as mais recentes doações (estas e outras) à Pinacoteca do Estado de São Paulo. As doações à Pinacoteca serão feitas por Henriqueta Giolito Porto e o casal Lais Zogbi e Telmo Porto.