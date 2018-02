Pinacoteca exibe retrospectiva do venezuelano Cruz-Diez

"Numa época em que os artistas pensavam ser a cor algo do passado, Cruz-Diez foi dos poucos que se interessou pelo tema e ainda quis inová-lo", diz Mari Carmen Ramirez, curadora de arte latino-americana do Museum of Fine Arts de Houston e da mostra "Carlos Cruz-Diez: Cor no Espaço e no Tempo", que ocupa as principais salas climatizadas da Pinacoteca, assim como o espaço Octógono do museu. Desde uma pintura figurativa de 1949, "Papagaio Verde", em que o artista representa uma favela de Caracas pelo viés do realismo social, sua motivação de então, até se chegar a uma sala com uma das instalações "Cromosaturação", em que cor e luz tornam-se experiência física, "na pele", a retrospectiva perpassa o caminho de uma experimentação pulsante do artista, que completa 89 anos em agosto.

O espectador é sempre importante na obra de Cruz-Diez. Em 1954, seus "Projetos para Muros Exteriores" já eram a vontade de o venezuelano levar a cor para o espaço e para a dimensão pública, criando trabalhos, depois, em relação com a arquitetura. "O mundo da cor é afetivo, cada pessoa terá uma resposta à obra", afirma Cruz-Diez. "Quando comecei a criar as Fisiocromias, as pessoas se surpreenderam com a matéria, mas o importante era o espetáculo", conta o artista. As primeiras obras da série, que colocavam a "instabilidade do plano". foram feitas a partir de estruturas com ripas de cartões pintados e comprimidos na superfície - depois foram usados filtros e outros materiais.

A maior revolução de Cruz-Diez, que vive em Paris desde 1960, foi, assim, a dedicação a uma pesquisa na qual a cor deixa de ser "elemento fixo" para transformar-se em "acontecimento" a partir da luz, do olho e do movimento do espectador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

CARLOS CRUZ-DIEZ: COR NO ESPAÇO E NO TEMPO

Pinacoteca (Pça. da Luz, 2). Tel. (011) 3324-1000. 10 h/18 h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 23/9. Abre sábado, 11 h.