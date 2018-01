Pinacoteca e MIS abrem exposições no aniversário de SP A Pinacoteca do Estado (Praça da Luz, 2) inaugura hoje, às 11h, mostra do artista português Pedro Cabrita Reis, como parte do Projeto Octógono, e apresenta, às 12h, performance de Sheila Mann Hara. Como comemoração ao aniversário de São Paulo, o museu tem hoje entrada gratuita. Já o Paço das Artes (Av. da Universidade, 1) abre hoje, às 19 h, mostra com curadoria de Hugo Fortes, exposição de Paulo Climachauska e de Rafael Carneiro, e abriga performance de Síssi Fonseca. O Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 158) também promove programação especial, a partir das 16h30, como parte do aniversário da cidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.