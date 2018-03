Pinacoteca e MAM no Google Art O projeto Google Art Project, que já alcança 151 museus e coleções de arte de 40 países, incorporou o Brasil por meio das instituições Pinacoteca do Estado e Museu de Arte Moderna de São Paulo. A partir do programa virtual, o internauta pode navegar pelos espaços e por obras dos museus, entre os mais destacados do mundo. O Google Art Project está em sua segunda versão, lançada ontem em evento no Museu D'Orsay, em Paris. A consulta agora tem mais riqueza de detalhes e uma diversidade maior de peças artísticas (mais de 300 mil). A primeira versão abrangia 17 museus de 9 países, entre eles o MoMA de Nova York. / EFE