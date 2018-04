Pinacoteca do Estado terá filial em Botucatu-SP A Pinacoteca do Estado, um dos mais tradicionais museus de artes plásticas de São Paulo, vai abrir uma filial em Botucatu. O projeto, anunciado na última sexta-feira pelo governador Geraldo Alckmin, durante visita à cidade, faz parte de uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura de distribuir o acervo da unidade por alguns polos regionais do interior. A pinacoteca de Botucatu vai receber parte da reserva técnica - obras de arte que não estão expostas - do museu paulistano.