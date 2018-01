Pinacoteca do Estado exibe três mostras de fotografia Além de Luz e Sombra na Pintura Italiana, já estão em cartaz desde o fim de semana passado na Pinacoteca do Estado as mostras de fotografia Boa Noite, Paulicéia!, de Eduardo Muylaert; A Língua das Coisas, de Roberta Dabdab; e Raízes, de Galileu Garcia Junior. A curadoria é de Diógenes Moura. A série inédita Boa Noite, Paulicéia!, de Muylaert, é toda em preto-e-branco. Curiosamente, o ensaio foi realizado em apenas uma noite e madrugada de 2003 pelas ruas de São Paulo. A cidade dessas fotos parece "cidade lembrada", como escreve Arnaldo Antunes: "nada importante está acontecendo ali, nada de típico ou imponente. Instantes à toa que, desmembrados de seu contexto, evocam uma experiência íntima." Nesse espírito de intimismo sem cores, as imagens, granuladas, por ora até mesmo parecem abstrações - nelas estão apenas pontos de luz sobre fundo negro. Em outras, as janelas, poucos personagens, ônibus e arquitetura são os registros de uma passagem pela noite. Já a mostra de Roberta Dabdab é toda colorida. São 37 imagens que partem de uma espécie de estudo que a fotógrafa fez de si mesma - e, a partir dele, criou uma narrativa em que explora detalhes do cotidiano. Um coração de um organismo suspenso, um brinquedo, vaso com flores murchas, tudo se transforma em "jogo de espelhos entre o real/irreal", como define o curador. E, por fim, a exposição de Galileu Garcia Junior é o resultado de perambulação solitária por bairros de São Paulo. Em suas fotos ele coloca em destaque "situações singulares" encontradas numa metrópole, que na rapidez não poderiam ser notadas: um arbusto na borda de uma ponte, de um muro, de um telhado. Eduardo Muylaert, Roberta Dabdab e Galileu Garcia Junior. Pinacoteca do Estado.Pça. da Luz, 2, 3229-9844, metrô Luz. 10h/18h (fecha 2.ª). R$ 4. Grátis aos sábados. Até 14/5