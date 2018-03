Pinacoteca do Estado abriga leilão de obras de arte A Associação Brasileira de Arte Contemporânea (Abact) promove hoje, às 19 horas, um leilão na Pinacoteca do Estado, que vai colocar à venda 54 obras de arte. Os trabalhos foram doados pelas 28 galerias, de seis Estados brasileiros, que participam da Abact, entidade criada em 2007, presidida por Alessandra D?Aloia. O evento é aberto ao público e contará com obras assinadas por artistas como Nelson Leirner, Rodrigo Matheus, Carlito Carvalhosa, Carlos Dias, Lia Chaia, Afonso Tostes, Sandra Gamarra e Gabriela Machado. A arrecadação vai reverter para projetos da associação. A Pinacoteca do Estado fica na Praça da Luz, 2. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.