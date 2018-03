Pinacoteca abre exposição com mistura de suportes

A Estação Pinacoteca abriga um gabinete especializado em gravura. Mas, a partir deste sábado, 28, o edifício será tomado por exposições de suportes bem variados - desde performances até peças de cerâmica. Em Programa, Ana Luiza Batista apresenta a intervenção ‘O Gigante’, que discute a relação com o espaço. No elevador, monitores mostram um homem de 2,15 m medindo o local com passadas largas. Ao chegar à sala, o público se depara com um pequeno jabuti de plástico. Em Desenhos e Cerâmicas, Sara Carone expõe 200 obras, como peças de cerâmica utilitárias. E o português Julião Sarmento, que ganhou sala especial na Bienal de São Paulo de 2002, mostra em Grace Under Pressure/Elegância em Tensão suas pinturas, instalações e fotografias.

Estação Pinacoteca. Lgo. Gen. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/18h (fecha 2ª). Abre sáb. (28), 11h. R$ 6 (sáb., grátis). Até 7/2 (‘Grace...’, até 21/2).P