PIERRE BOULEZ RECEBE PRÊMIO O maestro francês Pierre Boulez foi o vencedor do prêmio da Fundação BBVA Fronteiras do Conhecimento, na Espanha, na categoria música contemporânea, pela influência de suas composições e pelo compromisso com a reflexão e transmissão da música. Ele é das figuras centrais da chamada vanguarda histórica, surgida nos anos 1950, em Darmstadt, na Alemanha, relacionada a outros maestros e artistas contemporâneos. O certificado do prêmio destaca obras de Boulez, como Penser la Musique Aujourd'hui (1964). O artista já esteve à frente de grupos como a Filarmônica de Nova York e a orquestra da BBC de Londres, além de festivais. /EFE