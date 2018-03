Pierre Boulez festeja 85 anos com série de concertos O regente e compositor Pierre Boulez completará 85 anos amanhã, comemorando em Viena com uma série de concertos. O francês aceitou o convite de se apresentar em seu aniversário na capital austríaca por se tratar de "uma cidade de grandes músicos", onde viveram nomes como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms, Arnold Schoenberg e Alban Berg. No repertório que Boulez apresentará com a Filarmônica de Viena, estão obras de Karol Szymanowski, Claude Debussy e uma composição sua, ainda inacabada, Notations. A série de concertos de Boulez termina no sábado, em um festival, com obras de Igor Stravinski e do checo Leos Janacek. O maestro dirigiu a orquestra pela primeira vez em 1962. Após as comemorações, Boulez acenou que deve deixar momentaneamente de lado a regência para dedicar-se às composições próprias. /