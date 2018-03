Pierce Brosnan vai interpretar Tony Blair no cinema O ator Pierce Brosnan foi escolhido para interpretar o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair no cinema, informou ontem o jornal El País. O longa, baseado no livro ''The Ghost'', de Robert Harris, desenhará um retrato pouco amável da gestão Blair, mostrando um chefe de governo submisso aos Estados Unidos. Mas, segundo o jornal, a escolha de Brosnan deve suprir a cota de vaidade do ex-premier. O diretor Roman Polanski e o próprio Harris escolheram Brosnan por sua capacidade de dotar o personagem de ''encanto e cinismo''. As informações são do Jornal da Tarde.