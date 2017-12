Pierce Brosnan se livra de acusação de agredir fotógrafo Pierce Brosnan, ex-astro de filmes de James Bond, não será acusado criminalmente de ter agredido um fotógrafo de celebridades em outubro, disseram promotores de Los Angeles na terça-feira. "Após uma revisão completa da investigação realizada pelo Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, as evidências são insuficientes para comprovar a acusação conclusivamente", disse o promotor James Garrison em documentos do tribunal. Policiais do departamento disseram ter investigado Brosnan, 54 anos, astro de filmes como "007 --Um Novo Dia Para Morrer" e "007-- O Mundo Não É o Bastante", por alegações de que ele teria cometido agressão física. As autoridades se negaram a fornecer maiores detalhes, mas o site de celebridades TMZ.com revelou que Brosnan foi acusado de trocar socos com um fotógrafo diante de um restaurante mexicano em Malibu.