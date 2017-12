Picucha volta dia 30, agora como seriado

As gravações começaram em novembro, em Porto Alegre, onde fica a Casa de Cinema, coprodutora do título, sob direção-geral de Jorge Furtado e Ana Luíza Azevedo. Após breve pausa, o expediente será retomado na próxima semana, agora nos estúdios do Projac, no Rio.

E tem novidade no elenco: Drica Moraes entra em cena para movimentar as divergências entre os herdeiros, como possível filha bastarda do marido morto de Picucha.

O Sítio do Picapau Amarelo já tem aval da Ancine para merecer investimento de verba pública na produção de uma 3ª temporada da versão animada da obra de Monteiro Lobato. A realização é da Mixer, em parceria com a Globo.

A dez dias de sair do ar na faixa nobre, com Amor à Vida, Walcyr Carrasco renova seu passaporte para o Vale a Pena Ver de Novo, espaço que encerra a 3ª reprise de O Cravo e a Rosa e inicia outro repeteco do autor: Caras e Bocas estreia em 20 de janeiro.

Um toque regional aguarda pelo Superbonita nesta temporada de verão. A contar de segunda-feira, dia 6, até 10 de fevereiro, o programa comandado por Luana Piovani no GNT passará por Belém, Recife, Florianópolis, Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro.

Vão se multiplicar em três edições diárias, na ESPN Brasil, os programas Bate Bola e Sportscenter. Valendo a partir do dia 6.

Território onde a TV paga raramente ganha espaço, o Troféu Imprensa, na sua versão internet - aberto à votação popular - incluiu nas opções oferecidas ao internauta dois títulos produzidos pela TV por assinatura este ano: o Vai que Cola, do Multishow, e o Sai de Baixo, realização do canal Viva.

O Troféu Imprensa, ao menos na versão da web, também incluiu uma nova categoria na lista de premiados: vota-se agora no melhor reality show do ano.

Espécie de YouTube da ciência, a Árvore da Ciência é o primeiro fruto da recente filiação do canal Futura à Associação de Televisão Educativa Ibero-americana (ATEI). A nova plataforma na web permitirá que alunos de universidades latino-americanas postem vídeos de 2 minutos sobre seus trabalhos de conclusão de curso.