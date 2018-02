Picasso terá catálogo de sua obra relançado A Cahiers d''Art pretende relançar em breve os 33 volumes do mais completo catálogo da obra de Pablo Picasso, que a editora começou a publicar em 1932. O catálogo contém mais de 16 mil pinturas e desenhos e resultou da amizade e colaboração de vida inteira entre o pintor e Christian Zervos, que fundou a Cahiers d''Art em Paris, em 1926. Mais informações pelo site www.cahiersdart.fr. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.