Piano na Praça traz amanhã intérpretes de tango em SP A Praça Dom José Gaspar recebe amanhã, a partir das 15 horas, Pablo Ziegler e Pedro Henrique Calhao. O evento é um encontro de dois músicos que trabalham a sonoridade do tango por meio da improvisação do jazz. Ziegler é argentino e integrou o quinteto de Astor Piazzolla por dez anos. Ele interpreta repertório eclético, como "Soledad", de Carlos Gardel, "Elegia Sobre Adios Nonino", parceria com Piazzolla, além de temas autorais, entre eles, "Sandunga" e "Pajaro Angel".